CNAB a deschis o stație ITP la Aeroportul „Henri Coandă” pentru pasageri și angajați

„Tarifele ITP sunt publicate pe pagina de internet a aeroportului, iar prețurile sunt cele mai mici din zonă”, anunță CNAB.

Noua stație ITP se află la Hala Auto a aeroportului, lângă principalul punct de acces auto pe platforma aeroportuară, iar traseul este semnalizat din DN1.

Stația este deschisă pentru toate categoriile de autovehicule ale pasagerilor și angajaților, dar și pentru autospecialele, utilajele și echipamentele speciale de aerodrom aparținând societăților care utilizează pe platformă autovehicule speciale de aeroport.

Pasagerii care doresc să-și programeze verificarea tehnică a vehiculelor pot accesa pagina de internet a Companiei Naționale Aeroporturi București, secțiunea specială.