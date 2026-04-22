Se închid etaje din parcarea Sosiri de la Otopeni. Modificări pentru transport și ride-sharing

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că parcarea, construită în 2003, prezintă degradări semnificative la nivel structural și al finisajelor, inclusiv din cauza infiltrațiilor.

„Având în vedere raportul expertizei tehnice de evaluare a clădirii, a fost dat ordinul de începere pentru lucrările de consolidare și modernizare, care vor dura 10 luni”.

Lucrările vor include consolidarea fundațiilor, realizarea de grinzi de legătură, cămășuirea elementelor structurale, montarea de cadre metalice cu amortizori, refacerea hidroizolațiilor, finisajelor și instalațiilor electrice, precum și înlocuirea elementelor de fațadă. Totodată, urmează să se refacă instalațiile electrice, tubulaturile, canalizările de apă pluvială.

„În prima etapă, care începe joi, 23 aprilie, se vor închide cele două niveluri superioare ale parcării, pasagerii având la dispoziție zona de la parter pentru a-și parca autovehiculele. Cu toate acestea, având în vedere numărul limitat de locuri de parcare de la Sosiri, recomandăm pasagerilor să parcheze în parcarea din proximitatea terminalului Plecări”.

Totodată, apar modificări în accesul la aeroport:

Începând de joi, ora 00.00, zona de preluare pentru ride-sharing se mută la „Plecări”.

Autobuzele liniilor 100 și 442 nu vor mai opri la Sosiri. Până la finalizarea lucrărilor, vehiculele celor două linii de transport în comun vor opri exclusiv în stația comună „Plecări” de la aeroport.

Stația de taxi rămâne în fața terminalului Sosiri

Aeroportul dispune în prezent de 2.226 de locuri de parcare în parcările publice. După închiderea celor două niveluri ale parcării „Sosiri”, vor fi disponibilizate 400 de locuri.

„Pentru a suplimenta capacitatea de parcare, la finalul anului, se va pune în folosință o nouă parcare, prin care se vor pune la dispoziția pasagerilor 1.019 locuri. Noua parcare este situată în apropierea clădirii Sosiri și va fi organizată pe 4 niveluri”.