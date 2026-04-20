Autogară nouă la Aeroportul Henri Coandă. Proiectul intră în implementare

Proiectul pentru realizarea unei autogări la Aeroportul Internațional Henri Coandă București a intrat în faza de implementare, după ce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a finalizat licitația pentru studiul de fezabilitate.
Sursa foto: CNAB/ zona de construire a autogării
Alexandra-Valentina Dumitru
20 apr. 2026, 11:51, Social

Potrivit CNAB, este vorba despre „amenajarea infrastructurii de transport pentru stație îmbarcare/debarcare pasageri la AIHCB”, în condițiile în care numărul de pasageri care ajung la aeroport din alte localități, utilizând microbuze, autobuze sau autocare, este în creștere.

Compania arată că „amenajarea unei autogări dedicate devine o necesitate pentru asigurarea unor condiții eficiente și sigure de îmbarcare și debarcare”.

Zona destinată operatorilor de transport rutier va avea aproximativ 4.300 de metri pătrați și va fi amplasată „în proximitatea Terminalului Plecări, în perimetrul adiacent parcării de pasageri, spre sensul giratoriu”, astfel încât vehiculele să aibă acces rapid la peroane.

Conform datelor transmise, „Stația va deservi simultan minimum 6 autocare, 15 microbuze și 2 autobuze și va include spații dedicate pentru staționarea în siguranță a vehiculelor aflate în așteptare”.

Pentru pasageri, autogara va fi prevăzută cu o sală de așteptare.

Accesul autovehiculelor va fi gestionat prin „sisteme automate, inclusiv bariere cu cititoare de numere de înmatriculare, afișaj electronic al locurilor disponibile și supraveghere video pentru monitorizarea fluxurilor de acces și a zonei de așteptare”.

CNAB precizează că, în termen de 60 de zile, va primi studiul de fezabilitate, urmând ca „imediat să înceapă etapa legală de construcție propriu-zisă”.

