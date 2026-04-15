Lifturile, trotuarele și scările rulante din Aeroportul Otopeni vor fi înlocuite

CNAB a anunțat miercuri finalizarea licitației pentru înlocuirea trotuarelor rulante, a lifturilor și a scărilor rulante din cadrul Aeroportului „Henri Coandă”.

Se vor înlocui 19 ascensoare, 19 scări rulante, 4 trotuare rulante, 2 platforme pentru pasagerii cu mobilitate redusă (PMR) și se vor monta suplimentar alte 2 astfel de platforme.

De asemenea, se va realiza un sistem integrat de monitorizare a noilor instalații și echipamente modernizate.

Contractul are o valoare de peste 24 de milioane de lei.

La licitația organizată de CNAB s-a înscris compania TK Elevator Eastern Europe GmbH Viena Sucursala București, ca ofertant-lider, alături firmele TEKA Danes Instal, Mega Moni și Creative Home Construct.

Înlocuirea și modernizarea echipamentelor se va implementa etapizat, în decurs de trei ani.