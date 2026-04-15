Lifturile, trotuarele și scările rulante din Aeroportul Otopeni vor fi înlocuite

Lifturile, scările și trotuarele rulante din Aeroportul Otopeni vor fi înlocuite în următorii trei ani, a anunțat miercuri Compania Națională Aeroporturi București.
Cosmin Pirv
15 apr. 2026, 09:00, Economic

CNAB a anunțat miercuri finalizarea licitației pentru înlocuirea trotuarelor rulante, a lifturilor și a scărilor rulante din cadrul Aeroportului „Henri Coandă”.

Se vor înlocui 19 ascensoare, 19 scări rulante, 4 trotuare rulante, 2 platforme pentru pasagerii cu mobilitate redusă (PMR) și se vor monta suplimentar alte 2 astfel de platforme.

De asemenea, se va realiza un sistem integrat de monitorizare a noilor instalații și echipamente modernizate.

Contractul are o valoare de peste 24 de milioane de lei.

La licitația organizată de CNAB s-a înscris compania TK Elevator Eastern Europe GmbH Viena Sucursala București, ca ofertant-lider, alături firmele TEKA Danes Instal, Mega Moni și Creative Home Construct.

Înlocuirea și modernizarea echipamentelor se va implementa etapizat, în decurs de trei ani.

Recomandarea video

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
Armata a identificat grupuri de drone care se îndreptau spre România. Oamenii din Tulcea şi Ismail au primit mesaje prin Ro-Alert
Gandul
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Fugarul Daniel Dragomir pierde pe fond cererea de revizuire a condamnării. Instanța, despre „probele” fostului ofițer SRI: „Mărturia din auzite este inadmisibilă”
Libertatea
Ți-a rămas drob de miel? Câte luni rezistă în congelator, de fapt. Care e limita optimă și care este limita maximă
CSID
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Promotor