Protest al susținătorilor Dianei Șoșoacă la Otopeni, după ridicarea imunității în Parlamentul European

Europarlamentara Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, a revenit joi seară de la Strasbourg, unde a participat la plenara Parlamentului European.

La Aeroportul Otopeni, a fost întâmpinată de mai mulți simpatizanți, care au venit să-și dovedească susținerea și să protesteze față de decizia de ridicare a imunității de către Parlamentul European.

Despre salariile mici, printre scandări

Câteva zeci de persoane au fluturat steaguri tricolore și flori, scandând mesaje de susținere. „Diana, Diana”, „Diana te iubim” și „Diana președinte” s-a auzit pe tot parcursul protestului. Participanții purtau pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Șoșoacă” și multe steaguri ale partidului SOS România.

Între scandări, oamenii discutau despre salariile mici, plângându-se că sunt plătiți „la minim pe economie”.

Șoșoacă: Nu au ei pușcării să mă îngenuncheze

Diana Șoșoacă s-a alăturat grupului, dând tonul unor lozinci cu mesaj protestatar. „La luptă!”, „Revoluție!”, „Adevărul, adevărul!”, „România liberă”, „Jos trădătorii” și „Trădătorii la canal” au fost strigate de aceasta și preluate imediat de mulțime.

„Nu mi-e frică. Nu au ei pușcării și aresturi ca să mă poată îngenunchea”, le-a spus europarlamentara S.O.S. România celor adunați la aeroport.

Undă verde pentru continuarea anchetei

La solicitarea autorităților române, plenul Parlamentului European a votat marți pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, după ce Comisia juridică și-a dat avizul favorabil.

Decizia permite procurorilor să continue cercetările într-un dosar penal care vizează mai multe mai multe presupuse infracțiuni care ar fi fost comise în perioada 10 decembrie 2021 – 11 februarie 2025. Printre acuzațiile menționate se numără propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, declarații cu caracter antisemit, dar și lipsire de libertate în mod ilegal și ultraj.

Ridicarea imunității elimină un obstacol procedural în calea anchetei.