Diana Șoșoacă, vizată de ridicarea imunității în Parlamentul European, după votul favorabil din Comisia JURI

Comisia juridică a Parlamentului European (JURI) a votat joi, cu o majoritate covârșitoare, pentru ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă, într-un dosar penal deschis de procurorii din România, spun sursele politice pentru MEDIAFAX.
Următorul pas este votul final în plenul Parlamentului European, așteptat cel mai probabil săptămâna viitoare.
Decizia din comisie a fost luată cu 17 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o abținere.
Solicitarea de ridicare a imunității a fost transmisă de Parchetul Instanței Supreme încă din septembrie 2025, pentru a permite continuarea cercetărilor într-un dosar penal.
„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale” se arată într-un comunicat al instituției.
Potrivit unor surse judiciare, persoana vizată este Diana Iovanovici Șoșoacă.
Procurorii PÎCCJ au dispus „efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European”, aceasta fiind cercetată pentru mai multe infracțiuni.