Diana Șoșoacă, vizată de ridicarea imunității în Parlamentul European, după votul favorabil din Comisia JURI

Comisia juridică a Parlamentului European (JURI) a votat joi, cu o majoritate covârșitoare, pentru ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă, într-un dosar penal deschis de procurorii din România, spun sursele politice pentru MEDIAFAX.

Următorul pas este votul final în plenul Parlamentului European, așteptat cel mai probabil săptămâna viitoare.

Decizia din comisie a fost luată cu 17 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o abținere.

Solicitarea de ridicare a imunității a fost transmisă de Parchetul Instanței Supreme încă din septembrie 2025, pentru a permite continuarea cercetărilor într-un dosar penal.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale” se arată într-un comunicat al instituției.

Potrivit unor surse judiciare, persoana vizată este Diana Iovanovici Șoșoacă.

Procurorii PÎCCJ au dispus „efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European”, aceasta fiind cercetată pentru mai multe infracțiuni.