Prima pagină » Politic » Diana Șoșoacă, vizată de ridicarea imunității în Parlamentul European, după votul favorabil din Comisia JURI

Comisia JURI a votat joi pentru ridicarea imunității europarlamentarei Dianei Șoșoacă. Decizia finală urmează să fie luată în plenul Parlamentului European.
Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Nițu Maria
23 apr. 2026, 12:05, Politic

Comisia juridică a Parlamentului European (JURI) a votat joi, cu o majoritate covârșitoare, pentru ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă, într-un dosar penal deschis de procurorii din România, spun sursele politice pentru MEDIAFAX.

Următorul pas este votul final în plenul Parlamentului European, așteptat cel mai probabil săptămâna viitoare.

Decizia din comisie a fost luată cu 17 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și o abținere.

Solicitarea de ridicare a imunității a fost transmisă de Parchetul Instanței Supreme încă din septembrie 2025, pentru a permite continuarea cercetărilor într-un dosar penal.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale” se arată într-un comunicat al instituției.

Potrivit unor surse judiciare, persoana vizată este Diana Iovanovici Șoșoacă.

Procurorii PÎCCJ au dispus „efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European”, aceasta fiind cercetată pentru mai multe infracțiuni.

Conform datelor din dosar, acuzațiile includ patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și promovarea în spațiul public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid sau crime de război, precum și promovarea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

De asemenea, sunt investigate fapte legate de promovarea ideilor antisemite și „negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia”, precum și infracțiunea de ultraj.

