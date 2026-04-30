Șoșoacă: Americanii și rușii mi-au spus că nu au închisori care să-mi facă față

În discursul susținut în fața simpatizanților adunați la Otopeni, Diana Șoșoacă a afirmat că nu se teme de anchetele în care este vizată și de eventuale măsuri judiciare, susținând că nu există închisori care să o poată „îngenunchea”.

„Nu mi-e frică. Nu au ei pușcării și aresturi ca să mă poată îngenunchea. Și americanii și rușii mi-au zis la fel: Nici măcar noi nu avem închisori care să vă facă față”, a spus europarlamentara.

Avertismente pentru șefii penitenciarelor

„Vă dați seama că România e vai de mama ei, ce închisori avem. Se poate și evada”, a spus europarlamentara.

Ea a adăugat că, dacă ar ajunge în detenție, va face plângeri împotriva autorităților: „Dacă mă duc acolo, îi avertizez pe toți directorii de închisoare și pe șeful penitenciarelor și pe ministrul Justiției că le voi face plângeri naționale și internaționale pentru toate crimele și violurile care se petrec în pușcărie și pentru toată mafia cu magazinele care aparțin oamenilor politici.”

Șoșoacă critică motivele pentru ridicarea imunității

Potrivit Dianei Șoșoacă, în aceeași zi au mai rămas fără imunitate și alți europarlamentari. „Odată cu mine, s-a ridicat și imunitatea a încă cinci colegi. Este pentru prima dată în istorie când, într-o legislatură a Parlamentului European, într-un an și zece luni se ridică 50 de imunități. Cei mai mulți sunt polonezii”, a spus europarlamentara.

Șoșoacă susține că motivele invocate în astfel de cazuri ar viza fapte minore. „Că l-a înjurat pe un judecător, că i-a smuls microfonul uneia din opoziție, în timp ce vorbea la un protest, că a înjurat un procuror sau că a scris nu știu ce pe Facebook, nu știu ce pe TikTok”, a spus europarlamentara.

Șoșoacă: s-ar putea să câștige Rusia

Șoșoacă s-a adresat celor veniți să o întâmpine, spunându-le că România este „o multicolonie”. „Suntem colonie americană, israeliană, franceză, UE, austriacă, germană, suntem o multicolonie, așa ne place nouă. Și acum se bat toți pe putere”, a afirmat europarlamentara.

Ea a adăugat că, în opinia sa, conflictul dintre marile puteri ar putea avea un deznodământ favorabil Rusiei. „Și s-ar putea, știți cum e, când toți (…) se ceartă, s-ar putea să câștige Rusia, cum câștigă de obicei”, a spus aceasta.

Șefa S.O.S. România: scenariu despre UE

Vorbind despre Uniunea Europeană, Șoșoacă le-a transmis celor prezenți la Otopeni că ar exista discuții privind destrămarea acesteia. „Deja sunt discuții foarte mari. În 2028, cred că va începe dezintegrarea Uniunii Europene, iar în 2030 nu cred că va mai exista”, a spus europarlamentara.