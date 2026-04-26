BBC: Incidentul de astăzi de la Cina Corespondenților obligă la o regândire a întregului sistem de securitate

Mai mulți parlamentari au postat pe rețelele de socializare declarații despre cina din această seară, relatează BBC.

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a declarat că „monitorizează îndeaproape evoluția situației la Cina Corespondenților de la Casa Albă”.

„Slavă Domnului!”

„Sunt recunoscător pentru răspunsul rapid al forțelor de ordine și mă rog ca toată lumea să fie în siguranță”, spune el.

Senatorul republican Rand Paul spune: „Slavă Domnului că președintele și toți participanții din această seară sunt în siguranță”.

Reprezentanta republicană Nancy Mace spune că americanii ar trebui „să se roage pentru președintele Trump și pentru țara noastră chiar acum”.

Întrebări în privința securității

Întrebări majore rămân legate de acest incident armat, dar imediat după aceea au apărut deja îngrijorări cu privire la măsurile de securitate pentru Cina Corespondenților de la Casa Albă, comentează BBC.

La evenimentul de la Washington Hilton participă înalți oficiali ai administrației, sute de jurnaliști, președintele (de cele mai multe ori).

Participanții la eveniment au de trecut filtre serioase de control, specifice celor de la aeroport.

De asemenea, mai există și un control de securitate în fața hotelului, deci, teoretic, evenimentul ar trebui să fie sigur.

Este foarte adevărat că, în anii anteriori, nu au fost înregistrate incidente de asemenea factură, dar ceea ce s-a întâmplat acum va reorganiza, de bună-seamă, protocolul de securitate, comentează BBC.