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Fostul șef operativ al SIE: România a atacat Rusia la nivel declarativ și a sperat că va fi aplaudată de liderii europeni

Fostul șef operativ al SIE și general (r) Silviu Predoiu, a făcut declarații critice la adresa poziționării României în contextul geopolitic actual, într-o intervenție la „Marius Tucă Show”, la Gândul. Acesta susține că autoritățile de la București au preluat discursul occidental fără o strategie proprie clară.
Fostul șef operativ al SIE: România a atacat Rusia la nivel declarativ și a sperat că va fi aplaudată de liderii europeni
Hepta/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
02 iun. 2026, 22:25, Politic
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„Este o perioadă extrem de complicată, iar România s-a grăbit să atace Rusia, repet, pentru că ăsta este discursul promovat și de UE și de NATO, prin marile grupuri, și a crezut că va fi aplaudată. Să vedem ce se va întâmpla”, a spus acesta.

Predoiu a vorbit și despre summitul B9 organizat la București, pe care îl consideră o oportunitate ratată pentru România.

„Am avut la București summitul B9, care era o ocazie să ridicăm aceste probleme. Noi n-am ridicat nicio problemă. Summitul B9 a fost o platformă pe care noi am oferit-o lui Mark Rutte și lui Nawrocki, președintele polonez. Și lui Zelenski. Da, și lui Zelenski. Asta am făcut”, a afirmat fostul oficial.

În opinia sa, autoritățile române nu au adus în discuție teme esențiale pentru securitatea regională.

„În loc să ridicăm problemele Mării Negre, relației est-vest în cadrul NATO, parteneriatului, cum putem să-l redefinim în epoca în care intrăm, să vorbim despre nevoile de securitate la granița cu Ucraina, unde avem probleme.”

Acesta a explicat și natura atacurilor din apropierea României, susținând că țintele sunt infrastructuri strategice, nu teritorii civile.

„Știți că lumea spune că au atacat ăștia. Nu atacă Delta Dunării, nu dau după scrumbie și după șalău. Atacă porturile, care sunt punctele de intrare pentru echipamentele militare. Reni și Izmail, da. Ele sunt punctele de intrare, pentru că echipamentele militare nu le atacă pe teritoriul României”, a spus acesta.

Predoiu afirmă că România nu a folosit contextul diplomatic pentru a-și impune prioritățile în NATO.

„Așteaptă să ajungă în port și acolo le atacă. N-am folosit platforma B9, pe care n-o să o mai întâlnim multă vreme, ca să discutăm aceste lucruri și să punem niște subiecte pe agenda summit-ului NATO de la Ankara, din iulie”, a mai declarat acesta.

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