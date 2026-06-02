Silviu Predoiu, despre Nicușor Dan: Am insistat să-l alegem ca președinte, dar el a recunoscut că are probleme de comunicare și de luare a deciziilor

„Pentru că, oricât am vrea să ne facem că nu înțelegem sau că nu este așa, domnul Nicușor Dan nu percepe realitatea așa cum o percepem noi. Am mai discutat despre asta. Domnul Nicușor Dan are niște specificități și vede și procesează realitatea pe care toți o percepem cu totul altfel decât noi”, a declarat Silviu Predoiu la emisiunea moderată de Marius Tucă, la Gândul.

Acesta a vorbit și despre diferența dintre percepția publică a urgențelor și modul în care acestea sunt interpretate la nivelul președintelui.

„Ceea ce vedem noi ca urgențe… Domnul Nicușor Dan are niște probleme majore. Noi am insistat să alegem ca președinte. Spun «noi», pentru că, până la urmă, asta este”, a declarat Silviu Predoiu.

Fostul oficial a subliniat că Nicușor Dan ar fi recunoscut încă din campanie dificultățile pe care le are.

„O persoană care ne-a declarat în campanie că are probleme de comunicare, că are probleme de luare a deciziilor, a spus cu gura lui, putem să căutăm înregistrarea, nu menționez emisiunea, dar știți la care mă refer, și că are probleme de relaționare. Și noi am spus: ăsta este. E foarte bun pentru președinte”, a afirmat acesta.

În opinia sa, aceste aspecte nu au fost ascunse electoratului.

„Deci are probleme în a-și asuma o decizie. E foarte bun de președinte. Și atunci eu nu îl acuz pe domnul Nicușor Dan de nimic, pentru că n-a păcălit pe nimeni”, a mai spus fostul prim-adjunct SIE.

Nicușor Dan, ales pentru sinceritate?

Predoiu a insistat asupra ideii de sinceritate.

„N-a spus că este expeditiv, că își asumă… N-a spus așa ceva. Domnia lui ne-a spus cum este. Și noi, ascultându-l, am tras concluzia. A spus că nu poate să ia decizii. Înseamnă că e sincer. Deci, dacă e sincer, e onest. Ăsta ne trebuie. Ăsta e omul care ne trebuie. Să fie sincer și să nu poată să ia decizii”, a declarat Silviu Predoiu.

Acesta a vorbit și despre modul în care funcția prezidențială poate izola liderul de realitatea de zi cu zi.

„Domnia lui nu simte presiunea așa cum o sesizăm noi. Iar Cotroceniul mai are o calitate care însă se transformă în defect în anumite situații. Cotroceniul securizează președintele. Îl izolează de restul lumii”, a spus Silviu Predoiu.

În final, Predoiu a făcut o comparație cu fostul președinte Traian Băsescu.

„Cotroceniul îi permite cuiva care nu vrea să știe ce se întâmplă să petreacă 5 ani sau 10 ani de mandat, precum domnul Băsescu, fără să știe ce se întâmplă în afară. Domnul Băsescu, de exemplu, dacă țineți minte, măcar avea curiozitatea. Și mergea la podul de la nu știu unde. Mergea la mall. Mai spunea niște năzbâtii. La Golden Blitz. Hypermarket. Domnul Nicușor Dan beneficiază de aceeași izolare și profită din plin de ea, doar că nu înțelege ce se întâmplă jos”, a conchis generalul (r).