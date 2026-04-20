Prima pagină » Social » Trafic îngreunat pe DN1, la accesul spre Aeroportul Otopeni, după răsturnarea unei mașini

Trafic îngreunat pe DN1, la accesul spre Aeroportul Otopeni, după răsturnarea unei mașini

Circulația rutieră este afectată, în această dimineață, pe DN1, în zona accesului către Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce un autoturism s-a răsturnat pe breteaua de intrare.
Trafic îngreunat pe DN1, la accesul spre Aeroportul Otopeni, după răsturnarea unei mașini
Victor Dan Stephanovici
20 apr. 2026, 07:05, Social

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs pe breteaua de acces către aeroport, în Otopeni, județul Ilfov. Autoturismul răsturnat blochează una dintre cele două benzi de circulație, ceea ce duce la formarea de coloane de mașini în zonă. Autoritățile au precizat că, în urma incidentului, nu au fost identificate persoane rănite care să necesite îngrijiri medicale.

Polițiștii estimează că circulația va fi reluată în condiții normale după ora 07:30, după eliberarea carosabilului. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să ia în calcul întârzieri, mai ales cei care se deplasează către aeroport.

