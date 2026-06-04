Sondaj: 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă

Potrivit unui nou sondaj publicat joi, 40% dintre participante spun că, de când au devenit mame, prioritățile lor profesionale s-au schimbat.

1 din 2 femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre acestea ascund situațiile delicate legate de copii pentru că se tem să nu fie considerate „angajat – problemă”.

Programul flexibil sau chiar remote este o condiție eliminatorie când vine vorba de angajare.

Ce priorități au femeile care au răspuns la sondaj

De asemenea, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Pentru 18% dintre ele, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Alte criterii pe care un loc de muncă ar trebui să le bifeze sunt cultura organizațională care să susțină familia (fără ore suplimentare), proximitatea sediului de casă sau grădiniță, asigurare medicală extinsă și un manager înțelegător.

Cu ce provocări s-au întâlnit respondentele

„Această listă extinsă vine pe fondul obstacolelor de care spun că s-au lovit la revenirea în activitate, după concediul de maternitate. 44% spun că le-a fost dificil să gestioneze programul (grădiniță / bonă vs. orele de muncă). 23% au fost afectate de lipsa de somn și de oboseala cronică. În același timp, 29% au avut probleme în a-și recâștiga încrederea în abilitățile lor profesionale, în a se reintegra în echipă și a înțelege noua dinamică de la birou”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, compania care a realizat sondajul.

Cu toate acestea, doar 23% spun că au resimțit o schimbare negativă în relația cu managerul direct. Schimbările sunt fie în sensul apariției unei stări de tensiune, pentru le-a scăzut nivelul de disponibilitate, fie în sensul în care managerul este mai distant. Astfel, par să fi dispărut oportunitățile de avansare pe care le aveau înainte de a deveni mame. 33% au declarat că managerul a fost empatic și le-a oferit timp de acomodare. 28% nu au remarcat nicio modificare de atitudine. Relația este una strict profesională, iar așteptările sunt aceleași ca înainte de a intra în concediul de maternitate, potrivit sondajului.

Frustrări resimțite din partea colegilor

În același timp, 26% au răspuns că simt o ușoară frustrare din partea colegilor, când trebuie să plece fix la finalul programului. De asemenea, 13% se simt chiar izolate pentru că nu mai fac parte din cercul social de la birou. Doar 19% se simt susținute și spun că, atunci când au urgențe cu copilul, colegii preiau din sarcinile lor.

Sentiment puternic de discriminare

„Există, însă, și un sentiment relativ pronunțat de discriminare. Acesta fie este legat de jobul actual, fie este vorba despre oportunitățile de angajare pe care le au după ce devin mame. 17% spun că s-au simțit discriminate în mod direct, prin excluderea din proiecte importante sau promovări. 14% s-au simțit discriminate în mod indirect, prin comentarii, sancțiuni ori refuzul unor beneficii. 28% nu pot spune cu certitudine daca au fost discriminate pe baza statutului de mamă. Însă, au simțit o schimbare de atitudine după reîntoarcerea la muncă. 41% declară că au fost tratate echitabil și nu au observat diferențe față de perioada anterioară sau față de alți colegi”, a explicat Călugăru.

Criteriile în funcție de care evaluează discriminarea sunt legate de faptul că, la interviurile de angajare, au primit întrebări despre cine stă cu copilul. Alte criterii includ evaluarea anuală. Aici, au avut rezultate diminuate din cauza absențelor medicale.

Au primit sarcini mai puțin importante sau irelevante

De asemenea, au început să primească sarcini mai puțin importante sau relevante. În unele cazuri, au fost ținta glumelor și comentariilor venite din partea colegilor sau managerului. În acest context, 40,2% ascund problemele legate de copil fie pentru că simt o presiune constantă să demonstreze că muncesc la fel de mult precum cei care nu au copii, fie pentru că se tem că vor părea „angajatul – problemă”. 21,4% fac acest lucru rar, doar în perioadele foarte aglomerate. 38,4% aleg să fie complet transparente și nu simt nevoia de se ascunde în astfel de momente.

46,8% au răspuns că au pus cariera pe pauză în mod deliberat. 19,6% au spus că angajatorul a fost cel care a pus frână evoluției lor. 23,8% spun că au continuat să avanseze în același ritm, iar 9,9% că, dimpotrivă, au devenit mai eficiente și au promovat.

Dorința de reconversie profesională

„Schimbarea priorităților odată cu trecerea la rolul de mamă vine, în multe cazuri, și cu dorința de a face o reconversie profesională. Astfel, să se poată ajunge la un echilibru între viața personală și cea profesională. Iar asta se întâmplă din diferite motive. Poate fi pentru că acum caută mai degrabă stabilitate decât avansare rapidă. Alte motive inlud nevoia de program flexibil sau remote. De asemenea, un alt motiv îl reprezintă dorința de a câștiga mai mulți bani, pentru că au cheltuieli mai mari”, detaliază Călugăru.

Dacă ar putea să aleagă un singur beneficiu pe care compania în care lucrează ar putea să îl ofere mamelor, cele mai multe (34%) ar opta pentru zile de concediu suplimentare. Acestea le-ar folosi pentru urgențe pediatrice. 31,8% și-ar dori să aibă săptămâna de lucru de 4 zile. 22,3% ar alege grădiniță sau after-school decontat sau în incinta firmei. În același timp, puțin peste 6% ar vrea acces la cursuri de dezvoltare sau coaching. Cursurile le-ar ajuta pentru echilibrul dintre viață și muncă, potrivit sondajului.