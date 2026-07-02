Premieră în Franța: Țara recunoaște conceptul de „hărțuire sexuală ambientală”. Ce prevede hotărârea

Legea din Franța recunoaște în premieră conceptul de „hărțuire sexuală ambientală”, relatează Le Figaro.

Într-o hotărâre din 28 mai 2026 a Camerei Sociale a Curții de Casație din Franța, aceasta a stabilit conceptul de hărțuire sexuală la locul de muncă.

Camera Penală a țării menționase anterior acest concept în 2025. Anul trecut, era vorba despre un lector care a făcut remarci vulgare și rușinoase în fața studenților săi.

Ce este „hărțuirea sexuală ambientală”

Potrivit deciziei Curții, ea definește „hărțuirea sexuală ambientală” drept remarci sau comportamente repetate de natură sexuală sau sexistă. Acestea fie aduc atingere demnității unei persoane prin caracterul lor degradant sau umilitor, fie creează un mediu intimidant, ostil sau ofensator, potrivit sursei.

„Curtea consideră că acest articol nu impune ca actele reclamate să fie îndreptate personal împotriva persoanei care se plânge de hărțuire. Ea consideră doar ca acestea să îi aducă atingere demnității sau să creeze un mediu intimidant, ostil sau ofensator”, potrivit avocatului Justine Godet.

Prin urmare, se consideră că un angajat poate fi recunoscut drept victimă a hărțuirii sexuale pur și simplu pentru că a fost expus în mod repetat la astfel de remarci în mediul său de muncă. Angajatul este o victimă chiar dacă nu a fost fost destinatarul direct al hărțuirii.

Decizia reprezintă o schimbare semnificativă

Această decizie se aliniază cu poziția Camerei Penale și a mai multor Curți de Apel. Hotărârea marchează o schimbare semnificativă. Aceasta ar trebui să-i determine pe angajați să-și reconsidere comportamentul, în special în anumite sectoare profesionale predominant masculine.

Glumele și alte remarci trebuie excluse din relațiile de muncă, deoarece prezintă un risc semnificativ pentru angajatori. Aceștia trebuie, în special, să-și protejeze angajații de orice situație de hărțuire sexuală, mai arată sursa.

Contextul în care a fost luată decizia

Hotărârea a venit în contextul unui manager al unui restaurant fast-food. Acesta făcea în mod regulat remarci deosebit de vulgare și inacceptabile.

Acest caz privește o angajată care a fost concediată pentru abateri grave. Ea a fot concediată după ce a făcut comentarii nepotrivite într-un grup de chat, pe care îl crease pentru a denunța acțiunile managerului său.

Managerul ei a contestat apoi concedierea sa, susținând că a fost victima hărțuirii sexuale. Curtea de Apel i-a respins cererea. Curtea a menționat că nu a demonstrat că a fost destinatara directă a comentariilor și că le-a văzut doar atunci când erau îndreptate către colegii săi.