Ministra de Externe a Suediei, despre cetățeanul executat în Iran: „Pedeapsa cu moartea este inumană, crudă și ireversibilă”

„Pedeapsa cu moartea este o pedeapsă inumană, crudă și ireversibilă. Suedia, alături de restul UE, condamnă aplicarea acesteia în orice circumstanțe”, a declarat, miercuri, Maria Malmer Stenergard, ministra de Externe a Suediei.

Oficiala a precizat: „Este evident pentru noi că procedura judiciară care a dus la execuția cetățeanului suedez nu a respectat principiile certitudinii juridice”, adăugând că „responsabilitatea pentru acest lucru revine în întregime Iranului”.

Aceasta a mai adăugat că, de la arestarea cetățeanului suedez în iunie 2025, Suedia a adus în repetate rânduri acest caz în discuție la diferite niveluri cu reprezentanții iranieni.

În cadrul discuțiilor cu autoritățile de la Teheran, Suedia și-a exprimat așteptarea ca cetățeanul să aibă parte de un proces echitabil și să nu fie condamnat la moarte, a precizat oficiala.

Ambasadorul Iranului la Stockholm a fost convocat pentru a condamna executarea cetățeanului suedez, notează Reuters.

Autoritățile iraniene susțin că bărbatul, numit Kurosh Keyvani, ar fi colectat și transmis Israelului informații critice despre securitatea națională.