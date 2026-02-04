Prima pagină » Știri externe » Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric

Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric

Ambasada americană la București a transmis că Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric”. Este vorba despre anul în care americanii sărbătoresc împlinirea a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
04 feb. 2026, 09:24, Știri externe

Anunțul a fost transmis pe Facebook.

„Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric! Președintele Trump a proclamat anul 2026 drept Anul celebrării și reafirmării, marcând cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență, o sărbătoare a spiritului american”, au transmis reprezentanții ambasadei de la București.

Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii este un document prin care coloniile din America de Nord s-au declarat independente de Regatul Unit. Documentul a fost ratificat de Congresul Continental în ziua de 4 iulie 1776.

Actul original semnat de delegații Congresului este expus în clădirea Arhivelor Naționale (National Archives) din capitala SUA, Washington.

