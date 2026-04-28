Petrișor Peiu (AUR): în plină criză economică guvernul Bolojan invocă stabilitatea pentru a rămâne la putere

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că România se află în plină criză, iar invocarea unor „consecințe economice” în cazul schimbării guvernului ar fi o diversiune a susținătorilor guvernului Bolojan.
Petrișor Peiu (AUR): în plină criză economică guvernul Bolojan invocă stabilitatea pentru a rămâne la putere
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laurențiu Marinov
28 apr. 2026, 09:06, Politic

Petrișor Peiu, susține într-o postare pe Facebook că România este deja în plină criză economică, cu cele mai mari dezechilibre din UE, de la inflație și deficit bugetar până la scădere economică și consum în recul. Senatorul AUR mai afirmă că invocarea unor „consecințe economice” pentru schimbarea guvernului este o diversiune care ignoră realitatea.

„Cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii guvernului Bolojan este faptul că demiterea executivului ar avea „grave consecințe economice”, a scris Peiu.

Parlamentarul AUR își argumentează afirmațiile cu o „radiografie a situației economice actuale sub conducerea guvernului Bolojan”. Datele sunt bazate, spune Petrișor Peiu, pe indicatori care indică evoluții negative pe mai multe paliere.

„Păi, oameni buni, cu guvernul Bolojan în funcție avem așa:
cea mai mare inflație din UE, cam 10%;
cel mai mare deficit bugetar din UE, cam 8%;
cel mai mare deficit comercial și de cont curent din UE, peste 30 de miliarde de euro;
trei trimestre consecutive de scădere economică;
scăderea, timp de opt luni la rând, a consumului;
pensiile înghețate pentru al doilea an consecutiv;
cheltuielile cu dobânzile, cele mai mari din UE, peste 3% din PIB.

Suntem în plină criză economică sub guvernul Bolojan, dar voi vreți să nu schimbăm guvernul pentru a nu avea consecințe economice?”, a declarat liderul senatorilor AUR.

