Petrișor Peiu (AUR): România cheltuiește pe dobânzile aferente datoriei publice cel mai mult din UE

„România cheltuiește pe dobânzile aferente datoriei publice cel mai mult din Uniunea Europeană:5,2% din PIB! Pe educație, guvernul cheltuiește mult mai puțin: doar 3,3% din PIB, iar pe sănătate are cheltuieli comparabile cu cele pe dobânzi, care nu depășesc 6% din PIB”, a spus Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

El susţine că România este abia pe locul 14 din UE ca mărime a datoriei publice raportate la PIB.

„România este abia pe locul 14 din UE ca mărime a datoriei publice raportate la PIB. Țări precum Grecia sau Italia au o datorie mai mult decât dublă fata de a României (140% din PIB fata de 60% din PIB), dar cheltuiesc pe dobânzi mult mai puțin decât o face guvernul de la București. Oare de ce? Simplu: noi avem cea mai mare rată a dobânzii, pentru că avem cel mai ridicat nivel al deficitului bugetar: 7,9% din PIB!”, a mai spus Peiu.

„Cum oare poate vorbi despre viitor o țară care cheltuiește pe dobânzi o data și jumătate cât cheltuiește pentru educație?”, a declarat liderul senatorilor AUR.