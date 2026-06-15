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ONU le cere liderilor talibani din Afganistan să înceteze represiunea împotriva femeilor

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni în unanimitate o rezoluție prin care solicită liderilor talibani din Afganistan să înceteze imediat represiunea împotriva femeilor și să combată grupările militante din Afganistan pe care Pakistanul le acuză de atacuri transfrontaliere.
ONU le cere liderilor talibani din Afganistan să înceteze represiunea împotriva femeilor
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 iun. 2026, 02:50, Știri externe
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Ambasadorul Chinei la ONU, Fu Cong, a cărui țară a susținut rezoluția, a declarat că există speranța că guvernul afgan „va lua măsuri mai proactive pentru a proteja drepturile omului, în special drepturile femeilor, și va proiecta o imagine de deschidere, incluziune și responsabilitate”, potrivit AP.

Rezoluția prelungește misiunea politică a ONU în Afganistan până la 17 iunie 2027 și o autorizează să sprijine livrările de ajutor umanitar „fără discriminare” și să promoveze guvernarea națională și locală „fără nicio discriminare bazată pe sex, religie sau etnie, cu participarea deplină, egală, semnificativă și în siguranță a femeilor, … minorităților, tinerilor și persoanelor cu dizabilități”.

Rezoluția ONU vine după arestarea a 30 de femei

Adoptarea rezoluției vine în urma arestării a cel puțin 30 de femei în orașul Herat, din vestul țării, în această lună, pentru presupusa încălcare a codului vestimentar strict al talibanilor. Un protest rar declanșat de arestări a fost dispersat violent de poliția talibană, care a împușcat mortal o persoană și a rănit alte câteva, potrivit misiunii ONU cunoscută sub numele de UNAMA.

Talibanii au condus Afganistanul din 2021, în urma retragerii haotice a forțelor conduse de SUA, și au impus o interpretare strictă a legii islamice, sau Sharia, inclusiv restricții draconice asupra femeilor și fetelor, cum ar fi interdicția privind educația dincolo de școala primară și asupra multor locuri de muncă. Minoritățile au fost, de asemenea, afectate.

Rezoluția autorizează misiunea ONU să faciliteze discuțiile dintre talibani și țările din regiune, precum și comunitatea internațională în general.

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