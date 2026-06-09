Trei persoane rănite în timpul protestelor față de arestările unor femei, din cauza codului vestimentar

Cel puțin trei persoane au fost rănite marți, după ce autoritățile afgane au reprimat un protest în vestul Afganistanului, potrivit AP.

Aproximativ 100-150 de persoane protestau față de arestările și detențiile unor femei pentru încălcarea codului vestimentar. Protestul a avut loc în orașul Herat, din vestul țării, potrivit martorilor citați de Associated Press.

Poliția ar fi deschis focul

Potrivit martorilor de la fața locului, poliția a deschis focul și a rănit cele trei persoane.

Peste o duzină de femei au fost arestate și reținute, arată sursa citată.

Protestele sunt rare în Afganistan, stat condus de talibani din 2021, în urma retragerii haotice a forțelor conduse de SUA. Guvernul a impus de atunci reguli de o interpretare strictă a legii islamice. Disidența nu este tolerată, iar protestele împotriva deciziilor guvernamentale sunt ilegale.

Ce prevede codul vestimentar

Potrivit regulilor, femeile pot ieși în public doar purtând hijab complet. Acesta include o eșarfă pe cap și o robă lungă care acoperă întregul corp. De asemenea, femeile trebuie să îți acopere complet fața, lăsând vizibili doar ochii.

Richard Bennett, anchetatorul Națiunilor Unite pentru drepturile omului în Afganistan, a declarat că este „alarmat de utilizarea excesivă a forței împotriva protestatarilor aparent pașnici de astăzi din Herat”, potrivit aceleiași surse.

„Cei responsabili trebuie trași la răspundere”

El a spus că cei responsabili de violență ar trebui să fie trași la răspundere. „Este timpul să dezamorsăm tensiunea, să respectăm libertatea de exprimare a cetățenilor, în special a femeilor și fetelor, și să evităm alte daune”, a spus Bennett.

Vineri, imamii din moscheile din orașul Herat au emis anunțuri în timpul rugăciunilor în numele ministerului viciilor și virtuților. În anunțuri au precizat că femeilor nu li se permite să părăsească locuințele fără a purta hijab.

Un observator pentru drepturile omului, care a vorbit sub anonimat, a declarat luni că observatorii au verificat cel puțin 16 arestări și rețineri. Acestea au vizat inclusiv arestarea unei femei însărcinate în Herat, vineri, pentru presupusa nerespectare a cerințelor vestimentare.