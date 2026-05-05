Ce condiții pune AUR pentru a intra la guvernare și a participa la consultările de la Cotroceni

AUR vrea să intre la guvernare însă pune condiții. De asemenea, liderii partidului anunță în ce condiții vor participa la consultările de la Palatul Cotroceni convocate de președintele României, Nicușor Dan.
Petru Mazilu
05 mai 2026, 19:24, Politic

Președintele AUR a anunțat marți că a primit felicitări din mai multe țări după succesul moțiunii de cenzură. El a dezvăluit că a fost întrebat de mai multe ori dacă AUR vrea să intre la guvernare.

„Au venit numeroase felicitări din întreaga lume și toată lumea ne întreabă ce va urma (…) noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiție, și suntem dispuși să reparam greșelile guvernării Bolojan”, a explicat președintele AUR, George Simion.

El a spus că principala condiție este ca AUR să fie desemnat să numească premierul. De asemenea, George Simion a pus condiții privind participarea la consultările de la Palatul Cotroceni.

„Dacă nu vom fi invitați de președintele României la consultările reale, noi mai departe nu vom merge (…) nu vom fi idioți utili să mergem la discuții formale, ca să mimeze Nicușor Dan consultările (…) să fim invitați la spartul târgului în condițiile în care ei se înțeleg pe sub masă, nu mulțumim, nu participăm la această șaradă”, a adăugat George Simion.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost aprobată marți. În Parlament au fost 288 de voturi, din care 281 pentru, 4 împotrivă și 3 anulate.

