Suedia anunță că a dejucat un atac cibernetic rusesc asupra unei centrale termice

Guvernul suedez a dezvăluit că un atac cibernetic care viza o centrală termică din vestul țării, lansat în primăvara anului 2025 de un grup de hackeri pro-ruși, a fost dejucat fără consecințe majore. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării Civile, Carl Oskar Bohlin, în cadrul unei conferințe de presă.

„Serviciile de informații suedeze au preluat cazul și au reușit să identifice actorul din spatele atacului, care are legături cu serviciile de informații și securitate rusești. Din fericire, nu au existat consecințe grave datorită unui mecanism de protecție încorporat”, a anunțat ministrul suedez, citat de AFP.

Bohlin a mai subliniat că a fost observată o schimbare de comportament a Rusiei față de operațiunile cibernetice, punctând că: „Acum este mai înclinată să își asume riscuri și este mai imprudentă, ceea ce poate duce la consecințe foarte dăunătoare pentru societate”.

Tot miercuri, jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit că o amplă campanie de spionaj cibernetic rusesc a dus la compromiterea adreselor instituționale de mail ale mai multor structuri statele europene, printre care și zeci de adrese ale Forțelor Aeriene Române.