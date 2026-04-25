Miniștri germani, vizați de un atac de phishing atribuit Rusiei: anchetă în curs

Guvernul Germaniei se confruntă cu o posibilă campanie de spionaj cibernetic, după ce mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv membri ai cabinetului, ar fi fost vizați de un atac de tip phishing prin intermediul aplicației Signal, potrivit tvpworld.com.

Potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters, autoritățile de la Berlin suspectează implicarea Rusia, considerată posibil responsabilă pentru atacurile care au vizat politicieni, diplomați, ofițeri militari și jurnaliști de top.

Ancheta procurorilor și victime la nivel înalt

Procurorii federali germani au confirmat că investighează atacurile, iar presa locală relatează că acestea au ajuns până la nivelul executivului.

Conform agenției dpa și publicației Der Spiegel, printre cei vizați s-ar număra miniștrii Karin Prien și Verena Hubertz. Guvernul german nu a comentat oficial aceste informații.

Avertismente ignorate?

Autoritățile germane fuseseră deja alertate încă de la începutul anului. Serviciul de informații interne și structurile de securitate cibernetică au emis avertismente privind posibile atacuri asupra utilizatorilor de aplicații de mesagerie, despre care se crede că ar fi fost orchestrate de un actor susținut de stat.

Primele avertizări publice au apărut în februarie, urmate ulterior de recomandări mai detaliate privind securitatea digitală.

Cum funcționează atacul

Potrivit informațiilor, atacul nu exploatează o vulnerabilitate a aplicației Signal, ci se bazează pe manipularea utilizatorilor.

Atacatorii trimit mesaje care par să provină de la „Signal Support” și solicită utilizatorilor să introducă un cod PIN, să acceseze un link sau să scaneze un cod QR. Odată ce victima urmează aceste instrucțiuni, hackerii pot obține acces la conversații private, contacte și grupuri interne.

Context: intensificarea operațiunilor hibride

Cazul se înscrie într-un context mai larg de creștere a atacurilor cibernetice atribuite Rusiei. Serviciile de informații din Țările de Jos au avertizat anterior că Moscova își intensifică operațiunile hibride, inclusiv tentativele de sabotaj cibernetic asupra infrastructurii publice.

Potrivit acelorași surse, un atac cibernetic legat de Rusia a vizat recent un serviciu public olandez, fiind considerat primul caz de sabotaj de acest tip în țară.

Moscova respinge acuzațiile

În ciuda suspiciunilor, Rusia a negat în repetate rânduri că ar desfășura operațiuni de hacking împotriva altor state.

Ancheta din Germania este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească amploarea exactă a breșei și eventualele consecințe asupra securității informațiilor guvernamentale.