Prima pagină » Știri externe » Macron și Papa Leon al XIV-lea s-au întâlnit pentru prima dată. Liderul francez i-a oferit un tricou de baschet

Macron și Papa Leon al XIV-lea s-au întâlnit pentru prima dată. Liderul francez i-a oferit un tricou de baschet

Papa Leon al XIV-lea și președintele francez Emmanuel Macron au avut vineri prima lor întâlnire, o audiență privată la Vatican, unde discuțiile au variat de la războiul din Iran până la baschet, conform AFP.
Macron și Papa Leon al XIV-lea s-au întâlnit pentru prima dată. Liderul francez i-a oferit un tricou de baschet
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
10 apr. 2026, 19:01, Știri externe

Potrivit Vaticanului, discuțiile au vizat conflictele din lume, cei doi exprimând speranța că pacea poate fi restabilită prin dialog și negociere.

Palatul Élysée a transmis înaintea întâlnirii că președintele francez a dorit să abordeze în special „rezolvarea crizei din Orientul Mijlociu”, pe fondul tensiunilor generate de războiul dintre Iran și Israel și al fragilității armistițiului susținut de Statele Unite.

După întâlnire, Macron a spus că este „foarte fericit” să se întâlnească cu pontiful, scriind pe X: „Împărtășim aceeași convingere. În fața fracturilor lumii, acțiunea pentru pace este o datorie și o necesitate.”

Au existat și momente mai relaxate, imaginile difuzate de Vatican arătându-l pe Macron oferindu-i papei un tricou semnat de membrii echipei naționale de baschet a Franței.

Născut la Chicago, Leon, primul papă american, este pasionat de sport, urmărind baseball și baschet, iar la reședința sa din afara Romei înoată și joacă tenis în mod regulat.

