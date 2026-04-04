Prima pagină » Sport » Baschet: Beșiktaș, prima echipă calificată în finala Eurocup

Baschet: Beșiktaș, prima echipă calificată în finala Eurocup

Beșiktaș Istanbul este prima echipă calificată în finala Eurocup, după ce a învins vineri seara rivala locală Bahçeşehir College Istanbul, scor 72-82 în al doilea meci al semifinalei.
Baschet: Beșiktaș, prima echipă calificată în finala Eurocup
Foto: Facebook/BKT EuroCup﻿
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 11:10, Sport

În semifinala Eurocup, Beșiktaș Istanbul a jucat cu Bahçeşehir College Istanbul, echipa care a eliminat-o pe U-BT Cluj-Napoca în sferturile de finală.

În primul meci, Beșiktaș s-a impus cu 91-72, iar vineri în al doilea a câștigat cu 82-72, calificându-se în finală.

Va fi prima participare în finală pentru Besiktas, care a rămas neînvinsă pe teren propriu pe tot parcursul sezonului.

Beșiktaș va intra în confruntarea pentru titlu, disputată în formatul cel mai bun din trei meciuri, fie împotriva echipei Turk Telekom Ankara, într-o confruntare între două echipe turce, fie împotriva echipei franceze Cosea JL Bourg-en-Bresse.

În semifinala dintre Turk Telekom și JL Bourg scorul este 1-1, după ce vineri francezii s-au impus în deplasare cu 73-76, în meciul 2, forțând un meci decisiv 3 pe teren propriu. Primul meci a fost pierdut de francezi cu 71-99.

U-BT Cluj-Napoca s-a oprit în sferturile de finală ale Eurocup, după ce au pierdut în fața echipei Bahcesehir College Istanbul, scor 75-72. „Alb-negrii” au fost foarte aproape de a obține prima calificare a unei echipe românești în semifinalele competiției, fiind la conducerea partidei cu 30 de secunde rămase până la expirarea timpului de joc, însă formația din Istanbul a ieșit câștigătoare din acest duel.

