UE se pregătește să desemneze Garda Revoluționară din Iran drept „organizație teroristă”

Kaja Kallas a declarat înainte de începerea unei reuniuni a miniștrilor de externe ai UE că se așteaptă la includerea Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene pe lista organizațiilor teroriste a UE „Dacă acționezi ca terorist, trebuie să fii tratat ca atare”, a adăugat ea reporterilor, potrivit Le Figaro.

Franța a anunțat miercuri că este acum pregătită să ia o decizie. „Represiunea intolerabilă a revoltei pașnice a poporului iranian nu poate rămâne fără răspuns”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, pe platforma X.

Iran : il ne peut y avoir d’impunité. L’insoutenable répression de la révolte pacifique du peuple iranien ne peut rester sans réponse. Son courage inouï face à la violence qui s’est abattue aveuglément sur lui ne peut rester vain. Avec nos partenaires européens, nous prendrons… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 28, 2026

Aripa ideologică a Republicii Islamice Iran este acuzată de organizațiile pentru drepturile omului că a orchestrat represiunea mortală a mișcării de protest pe scară largă care a zguduit țara, protestele soldându-se cu mii de morți.

Italia a anunțat săptămâna trecută intenția sa de a propune joi altor țări ale Uniunii Europene să adauge Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pe lista statelor care susțin terorismul. Sprijinul Franței ar putea influența decizia. Iranul a avertizat asupra „consecințelor distructive” dacă UE decide să adauge IRGC pe listă. IRGC este deja supus sancțiunilor europene. Alte sancțiuni vor fi decise joi, a indicat Kaja Kallas.

Sancțiunile includ interdicția de intrare în UE

Aproximativ 21 de entități și persoane, inclusiv înalți oficiali din Garda Revoluționară, vor fi vizate de aceste sancțiuni, care includ interdicția de intrare în UE și înghețarea activelor în cadrul Uniunii Europene. De asemenea, vor fi impuse sancțiuni unui număr de aproximativ zece persoane și entități din Iran acuzate că au ajutat Rusia în războiul său împotriva Ucrainei prin furnizarea de drone și rachete.