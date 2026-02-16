Noul proiect care își propune să unească Marocul cu Europa printr-un cablu submarin

Proiectul „Qantara Med” va conecta regiunea Nador din Maroc cu un port francez, ocolind complet Spania.

De la Marea Britanie la Franța

Potrivit unui raport al Africa Intelligence, cablul aparține companiei britanice Xlinks, care a creat o filială franceză numită Elemental Power pentru a gestiona această nouă rută energetică, conform El economista.

Proiectul inițial viza conectarea Regatului Unit cu Marocul printr-un cablu de 3.800 de kilometri. Guvernul britanic a pus însă frână inițiativei din cauza costului foarte ridicat, optând să dea prioritate energiei locale.

În fața acestei situații, compania s-a reorientat către Franța, creând o nouă rută energetică între Africa și Europa.

Marocul, lider în energie verde

Marocul s-a poziționat ca unul dintre liderii în domeniul energiilor regenerabile. Țara nord-africană dispune de o capacitate mare de generare fotovoltaică și eoliană în deșert.

În eforturile sale de a deveni un gigant al exportului de energie verde către Europa, Marocul mizează pe conexiuni directe cu piețele europene majore.

Impact asupra Spaniei

Decizia are un impact important asupra Spaniei. Conexiunea submarină directă între Maroc și Franța ocolește Peninsula Iberică complet.

În mod tradițional, energia care circulă între Africa și Europa trece prin Spania. O conexiune directă ar reduce importanța Spaniei ca nod energetic și ca țară de tranzit între cele două continente.

Noua hartă energetică redesenează fluxurile de energie regenerabilă în Mediterana, cu consecințe majore pentru rolul strategic al țărilor din regiune.