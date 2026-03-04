Cele mai sigure locuri din lume. Trei orașe din Emiratele Arabe Unite se află în top 10

Operațiunile militare ale SUA și ale Israelului au lovit obiective strategice din Iran. Ca răspuns, Iranul a lansat rachete și drone în întreaga regiune.

Atacurile au vizat state din Golf și baze ale forțelor americane. Atacurile au ajuns până în Dubai și Abu Dhabi – orașe considerate până acum imune la conflicte, scrie Hindustan Times.

Cele mai sigure 10 orașe din lume, după Numbeo

Clasamentul este realizat de Numbeo, pe baza sondajelor completate de utilizatori, structurate similar cu cercetările guvernamentale.

Qingdao, China Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Doha, Qatar Sharjah, Emiratele Arabe Unite Dubai, Emiratele Arabe Unite Taipei, Taiwan Manama, Bahrain Muscat, Oman Haga, Olanda Eindhoven, Olanda

Trei dintre primele cinci orașe sunt în Emiratele Arabe Unite – țara care a fost lovită de drone iraniene.

Cele mai sigure 10 țări din lume, după Indicele Global al Păcii

Clasamentul este realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP), pe baza a 23 de indicatori.

Cu cât scorul este mai mic, cu atât țara este mai pașnică. Emiratele Arabe Unite nu figurează în acest top.

Islanda — scor 1,095 Irlanda — scor 1,26 Noua Zeelandă — scor 1,282 Austria și Elveția — scor 1,294 Singapore — scor 1,357 Portugalia — scor 1,371 Danemarca — scor 1,393 Slovenia — scor 1,409 Finlanda — scor 1,42

Indicele acoperă 99,7% din populația mondială și este calculat din surse considerate foarte credibile.