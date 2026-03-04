Cele mai sigure locuri din lume. Trei orașe din Emiratele Arabe Unite se află în top 10

Operațiunile militare ale SUA și ale Israelului au lovit obiective strategice din Iran. Ca răspuns, Iranul a lansat rachete și drone în întreaga regiune.
Atacurile au vizat state din Golf și baze ale forțelor americane. Atacurile au ajuns până în Dubai și Abu Dhabi – orașe considerate până acum imune la conflicte, scrie Hindustan Times.
Clasamentul este realizat de Numbeo, pe baza sondajelor completate de utilizatori, structurate similar cu cercetările guvernamentale.
Trei dintre primele cinci orașe sunt în Emiratele Arabe Unite – țara care a fost lovită de drone iraniene.
Clasamentul este realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP), pe baza a 23 de indicatori.
Cu cât scorul este mai mic, cu atât țara este mai pașnică. Emiratele Arabe Unite nu figurează în acest top.
Indicele acoperă 99,7% din populația mondială și este calculat din surse considerate foarte credibile.