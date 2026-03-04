Prima pagină » Știri externe » Cele mai sigure locuri din lume. Trei orașe din Emiratele Arabe Unite se află în top 10

Cele mai sigure locuri din lume. Trei orașe din Emiratele Arabe Unite se află în top 10

Conflictul dintre SUA și Iran a ajuns în Dubai și Abu Dhabi, orașe considerate refugii sigure. Iată cum arată acum topul celor mai sigure locuri din lume.
Cele mai sigure locuri din lume. Trei orașe din Emiratele Arabe Unite se află în top 10
Andreea Tobias
04 mart. 2026, 11:11, Știri externe

Operațiunile militare ale SUA și ale Israelului au lovit obiective strategice din Iran. Ca răspuns, Iranul a lansat rachete și drone în întreaga regiune.

Atacurile au vizat state din Golf și baze ale forțelor americane. Atacurile au ajuns până în Dubai și Abu Dhabi – orașe considerate până acum imune la conflicte, scrie Hindustan Times.

Cele mai sigure 10 orașe din lume, după Numbeo

Clasamentul este realizat de Numbeo, pe baza sondajelor completate de utilizatori, structurate similar cu cercetările guvernamentale.

  1. Qingdao, China
  2. Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
  3. Doha, Qatar
  4. Sharjah, Emiratele Arabe Unite
  5. Dubai, Emiratele Arabe Unite
  6. Taipei, Taiwan
  7. Manama, Bahrain
  8. Muscat, Oman
  9. Haga, Olanda
  10. Eindhoven, Olanda

Trei dintre primele cinci orașe sunt în Emiratele Arabe Unite – țara care a fost lovită de drone iraniene.

Cele mai sigure 10 țări din lume, după Indicele Global al Păcii

Clasamentul este realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP), pe baza a 23 de indicatori.

Cu cât scorul este mai mic, cu atât țara este mai pașnică. Emiratele Arabe Unite nu figurează în acest top.

  1. Islanda — scor 1,095
  2. Irlanda — scor 1,26
  3. Noua Zeelandă — scor 1,282
  4. Austria și Elveția — scor 1,294
  5. Singapore — scor 1,357
  6. Portugalia — scor 1,371
  7. Danemarca — scor 1,393
  8. Slovenia — scor 1,409
  9. Finlanda — scor 1,42

Indicele acoperă 99,7% din populația mondială și este calculat din surse considerate foarte credibile.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
Libertatea
Schimbări MAJORE la procedura pentru majorarea pensiei de întreținere. Ce trebuie să știe părinții?
CSID
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor