Premieră mondială. O țară interzice fumatul unei întregi părți a populației, restricția este valabilă toată viața

Petru Mazilu
22 apr. 2026, 11:35, Social

Marea Britanie le interzice tinerilor să fumeze. Parlamentul britanic a adoptat o lege controversată privind „generația fără fumat”, potrivit The Guardian. Asta înseamnă că toți cei născuți după 1 ianuarie 2009 nu vor putea cumpăra legal țigări sau dispozitive de vaping niciodată în viața lor.

În plus, legea prevede modificarea pragului de vârstă în fiecare an astfel încât la un moment dat fumatul va fi interzis în totalitate în Marea Britanie.

„Este un pas istoric care va crea o generație fără nicotină”, au transmis autoritățile.

Legea reprezintă o premieră mondială. Pentru a intra în vigoare actul normativ mai are nevoie de aprobarea regelui Charles.

