Marea Britanie face un pas istoric: generațiile tinere nu vor mai putea cumpăra niciodată țigări

Marea Britanie a adoptat o lege radicală care va elimina treptat fumatul, interzicând generațiilor viitoare să cumpere țigări.

Actul normativ, aprobat de Parlament, urmează să fie promulgat de regele Charles al III-lea, o etapă considerată formală.

Conform noii legislații privind tutunul și produsele de vaping, persoanele născute după 31 decembrie 2008 nu vor avea niciodată dreptul legal de a cumpăra țigări.

„Prima generație fără țigări”

Practic, vârsta minimă de achiziție va crește în fiecare an, ceea ce va duce la dispariția treptată a fumatului din societate.

Legea oferă autorităților puteri extinse pentru a reglementa produsele din tutun, nicotină și vaping, inclusiv în ceea ce privește aromele și ambalajele.

Secretarul britanic al Sănătății, Wes Streeting, a declarat că măsura va transforma generațiile tinere în „prima generație fără fum de țigară”, protejată de dependență și efectele nocive pe termen lung.

Reprezentanții organizațiilor anti-fumat au salutat decizia

„Sfârșitul fumatului și daunele devastatoare pe care le provoacă nu mai sunt incerte – sunt inevitabile”, a afirmat Hazel Cheeseman, director executiv al organizației Action on Smoking and Health, după adoptarea legii.

În prezent, în Regatul Unit este interzisă vânzarea de țigări și produse similare către persoanele sub 18 ani. Cu toate acestea, aproximativ 6,4 milioane de britanici – adică circa 13% din populație – continuă să fumeze.

Fumatul provoacă 80.000 de decese prevenibile anual în Marea Britanie

Autoritățile estimează că fumatul provoacă aproximativ 80.000 de decese anual și rămâne principala cauză prevenibilă de moarte, dizabilitate și probleme de sănătate.

Noua lege plasează Marea Britanie în avangarda politicilor antifumat la nivel global. O inițiativă similară fusese adoptată în Noua Zeelandă în 2022, dar a fost ulterior abrogată de un guvern ulterior.