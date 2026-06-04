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Scandal în Marea Britanie: 21 de membri ai gărzii regale, suspendați pentru că au dormit în timpul serviciului 

Douăzeci și unu de ofițeri din unitatea de poliție din Londra responsabilă de protejarea membrilor familiei regale au fost suspendați. Ofițerii sunt acuzați că dorm în timpul serviciului sau că au absentat în timpul serviciului, potrivit BBC și CNN , citând o declarație a Scotland Yard.
Scandal în Marea Britanie: 21 de membri ai gărzii regale, suspendați pentru că au dormit în timpul serviciului 
Sorina Matei
04 iun. 2026, 14:53, Știri externe
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Peste 20 de ofițeri de poliție responsabili de protejarea familiei regale au fost trimiși în misiune restricționată, după ce unii au fost acuzați că au adormit la Castelul Windsor și și-au lăsat posturile nesupravegheate, a anunțat poliția londoneză, citată de CNN.

Un total de 23 de ofițeri din cadrul Comandamentului Regalității și Protecției Specialiștilor au primit notificări de abatere disciplinară, 21 dintre ei având atribuții restricționate, în urma a ceea ce forțele de ordine au descris ca fiind o anchetă urgentă lansată luna trecută, a anunțat Poliția Metropolitană.

„Presupusul comportament nu se ridică la nivelul standardelor înalte așteptate de la ofițeri, în special în roluri de protecție în prima linie”, a declarat un purtător de cuvânt al forțelor de ordine.

Acuzațiile au ieșit la iveală după ce ziarul The Sun a relatat că ofițerii au fost acuzați că și-au lăsat posturile nesupravegheate la Windsor, una dintre reședințele regelui Carol, precum și că au dormit în timpul serviciului.

Ofițerii din unitatea specializată a poliției sunt responsabili de protejarea membrilor Familiei Regale și de paza reședințelor regale.

Cei doi ofițeri care nu au fost plasați în atribuții restricționate nu vor fi detașați la reședințele regale cât timp ancheta continuă, se arată în comunicatul poliției, adăugând că anchetele sunt în curs și la alte reședințe regale.

Castelul Windsor, unde regele l-a găzduit anul trecut pe președintele american Donald Trump , la vest de Londrei, este folosit în mod regulat atât pentru sejururi private, cât și pentru ocazii de stat.

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