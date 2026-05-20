Profesorul Dumitru Constantin-Dulcan a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Pitești

Evenimentul s-a desfășurat în prezența reprezentanților administrației locale și județene, pe scena galei urcând lideri ai Primăriei Pitești, Prefecturii Argeș și Consiliului Județean Argeș, scrie Ziarul Argeșul.

Distincția i-a fost înmânată de primarul Cristian Gentea, care a subliniat contribuția profesorului Constantin-Dulcan la promovarea valorilor umaniste și la imaginea orașului pe plan național și internațional.

„Acest titlu este acordat pentru contribuția excepțională la promovarea valorilor umaniste, pentru promovarea municipiului Pitești pe plan național precum și a armoniei pe plan internațional”, a declarat edilul în cadrul ceremoniei.

Vizibil emoționat, Dumitru Constantin-Dulcan a vorbit despre anii petrecuți la Pitești și despre legătura sa cu orașul în care și-a petrecut adolescența și unde a absolvit Colegiul Național „I.C. Brătianu”.

În cadrul aceleiași festivități, administrația locală a acordat distincții de excelență și altor personalități marcante ale orașului, printre care fostul primar Tudor Pendiuc, Ilarie Isac – inițiatorul Simfoniei Lalelelor –, Gica Dobrin și dr. Mihaela Stănciulescu.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a reprezentat unul dintre momentele centrale ale ediției din acest an a Zilelor Municipiului Pitești.