Peste 131.000 de elevi susțin simularea examenului de bacalaureat

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat din acest an, programată în cursul săptămânii viitoare, se va desfășura în peste 1.350 de școli și sunt înscriși peste 131.000 de elevi.
Laura Buciu
19 mart. 2026, 17:12, Social

Potrivit informațiilor transmise joi de către inspectoratele școlare județene, simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat din acest an, programată în cursul săptămânii viitoare, se va desfășura în peste 1.350 de unități de învățământ cu elevi în clase terminale de liceu.

Simularea se organizează în 1.358 de unități de învățământ, ceea ce înseamnă 95,16%.

Numărul estimativ de elevi înscriși în platformă până la momentul raportării este de peste 131.000.

69 de unități de învățământ au anunțat că nu participă la simulare, până la momentul raportării. Este vorba de 4,84% din total.

Peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

„Mulțumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea și desfășurarea acestor simulări, au contribuit și contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire și familiarizarea acestora cu condițiile de desfășurare a examenelor naționale din vara acestui an”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării.

