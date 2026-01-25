Copilul dat dispărut în București sâmbătă a fost găsit de un șofer STB / „Am făcut totul din omenie”

Copilul de 11 ani, a cărui dispariție a fost semnalată prin Ro-Alert sâmbătă seara a fost găsit de un șofer STB, care l-a recunoscut din semnalmente indicate în mesaj.

Șoferul troleibuzului 90, Nicolae Barbu, este acum un adevărat erou, pentru că a identificat copilul și a știut să gestioneze situația, astfel încât totul să se termine cu bine.

„Mi-am dat seama că e singur”

„Am făcut totul din omenie”, a povestit Nicolae Barbu, care a adăugat că Gheorghe Trifu, copilul de 11 ani dat dispărut, s-a urcat în troleibuzul său la Grădina Cișmigiu, chiar în fața Primăriei Capitalei, pe Bulevardul Elisabeta.

„Având mai mulți călători în mașină, am crezut că e însoțit de cineva. Dar, când am ajuns aproape de Semănătoarea, mi-am dat seama că e, de fapt, singur.

L-am abordat, mi-a spus că vrea să ajungă în comuna Pantelimon și că la Arena Națională îl așteaptă mama. Părea speriat, timid. I-am vorbit cu calm, i-am zis că a greșit direcția și să rămână cu mine pe drumul de întoarcere, că trec chiar pe acolo. L-am pus pe scaunul din față, ca să-l văd mai bine și să-l supraveghez. Mă gândeam că, dacă nu îl așteaptă mama, sun la poliție”, povestește Nicolae Barbu.

Identificat în urma mesajului Ro-Alert

Pe drumul de întoarcere, la Piața Rosetti, a primit mesajul Ro-Alert care anunța dispariția minorului, cu toate semnalmentele (vârstă, înălțime, îmbrăcăminte).

Șoferul Nicolae Barbu și-a dat seama că este vorba despre micul său pasager, așa că a sunat imediat la 112.

„Era ora 21.00. Poliția a ajuns în câteva minute, la a doua stație, Școala Iancului.

Am tras pe dreapta, am rugat restul călătorilor să coboare și am lăsat oamenii legii să intervină. Copilul s-a speriat și mai tare, a refuzat să coboare, dar într-un final, a fost liniștit și preluat cu bine”, mai spune șoferul în vârstă de 47 de ani.

„A avut încredere mai mult în mine”

Are și el acasă doi copii, iar unul dintre ei e o fetiță chiar de vârsta băiețelului pierdut.

Știe, prin urmare, cum să se poarte cu copiii.

„El a avut încredere cel mai mult în mine. Când a venit poliția s-a panicat un pic. Dar e bine când totul se termină cu bine”.