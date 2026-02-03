Circulație feroviară temporar suspendată pe M100 între Măldăeni – Mihăești, din cauza unei șine rupte

Incidentul s-a produs pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova și a dus la oprirea traficului feroviar pe firul II, începând cu ora 07:10.

Potrivit CFR SA, măsura a fost dispusă exclusiv din motive de siguranță feroviară, după ce personalul de specialitate a constatat existența unei șine rupte la kilometrul feroviar 115+500. Pe sectorul afectat, firul I este deja închis permanent, fiind în desfășurare lucrări programate de reabilitare a infrastructurii feroviare.

Imediat după semnalarea defecțiunii, echipele de intervenție ale CFR SA au fost mobilizate la fața locului. Personalul specializat din cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova acționează pentru evaluarea situației și executarea lucrărilor necesare remedierii șinei rupte, în vederea reluării circulației feroviare în condiții de maximă siguranță.

Reprezentanții companiei precizează că intervenția se desfășoară operativ, iar redeschiderea circulației va avea loc imediat ce lucrările vor fi finalizate și sectorul va fi declarat sigur pentru trafic.

Trenuri afectate și întârzieri

Până la finalizarea intervenției și reluarea circulației pe segmentul Măldăeni – Mihăești, mai multe trenuri staționează în stațiile adiacente, înregistrând întârzieri față de graficul normal de circulație. Conform CFR SA, sunt afectate următoarele trenuri: R 11614, staționat de la ora 07:20, R 9910, de la ora 07:35, și IR 72, de la ora 07:50.

Pasagerii sunt informați permanent cu privire la evoluția situației, iar personalul feroviar încearcă să minimizeze impactul asupra traficului și disconfortul creat călătorilor.