Infrastructura feroviară din Ungaria e mai rea chiar și decât a noastră: „Vagoane luate de la dezmembrări, toalete care evacuează direct pe linie, lipsa încălzirii”

Starea deplorabilă a transportului feroviar de călători din Ungaria este subiectul unor dispute politice în țara vecină, de când fostul secretar de stat pentru Transporturi, Dávid Vitézy, a distribuit în social media un tren InterCity alcătuit din vagoane diferite, potrivit publicației clubferoviar.ro.

„E adunată la întâmplare” și „e asemănătoare unui parc de dezmembrări”, spune Vitézy, care folosește imaginea ca să caracterizeze deciziile politice din domeniu și modul dezastruos de manageriat al companiei feroviare de stat, MÁV.

Dar nu numai Vitézy, ci și toată Ungaria critică nemilos infrastructura feroviară din această țară. Trenul InterCity, care făcea legătura dintre Budapesta și Lőkösháza, se defectase sâmbătă, în apropiere de localitatea Nagykáta.

Din cauza avariei, locomotiva modernă, ânchiriată pentru acest serviciu, a fost înlocuită cu o locomotivă electrică veche de aproximativ 50 de ani, cunoscută în jargonul feroviar drept „Szili”.

Un simbol al problemelor structurale

Fostul secretar de stat atâta a așteptat: a preluat imaginea și a criticat stilul de management al companiei, l-a criticat și pe ministrul Construcțiilor și Transporturilor, János Lázár, pe care îl acuză de decizii politice neinspirate, care au distrus serviciile feroviare maghiare.

Pentru Vitézy, ce s-a întâmplat sâmbătă seara este un simbol al problemelor structurale din cazdrul companiei feroviare de stat, MÁV.

Fostul oficial susține că anularea comenzilor pentru locomotive noi a forțat compania să apeleze la locomotive second-hand, închiriate prin intermediul unei firme austriece, la costuri ridicate. Defecțiunea uneia dintre aceste locomotive închiriate ar fi dus, în acest caz, la folosirea unei locomotive vechi pentru continuarea cursei.

Anularea programului de achiziție a vagoanelor noi a fost problema

O altă problemă majoră semnalată de Vitézy este legată de materialul rulant utilizat pe trenurile InterCity.

Vitézy spune că anularea programului de achiziție de vagoane noi a dus la formarea unor garnituri neuniforme, alcătuite din vagoane provenite de la surse diferite, fără legătură între ele.

Toalete de pe vremea lui Pazvante

Trenul din imagine include vagoane elevețiene „nostalgice”, care nu erau destinate unui trafic regulat, vagoane de trenuri personale cu dotări minime și vagoane InterCity vechi de 50 de ani, ceea ce a contribuit decisiv la scăderea calității serviciilor oferite călătorilor.

Vitézy se ia și de condițiile precare de exploatare: toaletele evacuează direct pe linie, sistemele de încălzire nu funcționează și nu există aer condiționat – care nu sunt excepții, ci o realitate imediată în Ungaria anului 2026.

O adevărată „politică antiferoviară” a guvernului maghiar

Dar de unde starea jalnică a infrastructurii feroviare maghiare, uneori, chiar mai jalnică și decât a celei românești?

De la anularea unor contracte pentru achiziționarea unor vagoane InterCity noi, cu locomotive moderne, care, dacă ar fi existat, lucrurile ar fi arătat altfel.

Ba chiar Vitézy merge până într-acolo, încât compară subfinanțarea sistemului feroviar maghiar cu investițiile consistente în infrastructura rutieră, suspicionând o adevărată „politică antiferoviară”, care ar fi adus sistemul feroviar în pragul colapsului.