Zeci de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. FOTO, VIDEO

S-a împlinit deja un an de control judiciar pentru Călin Georgescu, care trebuie să se prezinte marţi să la poliţie. Urmează ca magistraţii să decidă curând dacă măsura privativă va fi prelungită sau ridicată.

Călin Georgescu revine marţi, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, procedură pe care o respectă în fiecare zi de marți, conform obligațiilor impuse prin măsura preventivă.

De asemenea, sunt 365 de zile de când s-a instituit această măsură asupra suveranistului de către procurorii Parchetului General, în primul dosar penal trimis în judecată.