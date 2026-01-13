Prima pagină » Politic » Zeci de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. FOTO, VIDEO

Zeci de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. FOTO, VIDEO

Zeci de oameni îl așteaptămarți, pe Călin Georgescu la Poliția Buftea, unde trebuie să se prezinte pentru controlul judiciar.
Zeci de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. FOTO, VIDEO
Andreea Tobias
13 ian. 2026, 10:46, Politic

S-a împlinit deja un an de control judiciar pentru Călin Georgescu, care trebuie să se prezinte marţi să la poliţie. Urmează ca magistraţii să decidă curând dacă măsura privativă va fi prelungită sau ridicată.

Călin Georgescu revine marţi, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, procedură pe care o respectă în fiecare zi de marți, conform obligațiilor impuse prin măsura preventivă.

De asemenea, sunt 365 de zile de când s-a instituit această măsură asupra suveranistului de către procurorii Parchetului General, în primul dosar penal trimis în judecată.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut
Gandul
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, în funcție de zodie. Care ți se potrivește cel mai mult
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor