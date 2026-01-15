Călin Georgescu, mesaj de Ziua Culturii Naționale: Eminescu este esența identității noastre culturale

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a transmis un mesaj despre importanța poetului român Mihai Eminescu pentru identitatea României.

În contextul actual al provocărilor economice și sociale cu care România se confruntă, Georgescu a declarat că adevărul, conștiința și respectul pentru valori rămân elementele esențiale.

„Dragii mei, știu că pentru mulți dintre noi viața de zi cu zi a devenit grea. Mulți români astăzi nu se mai gândesc la discursuri, ci la cum se descurcă de pe zi pe altă. Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs. Dar atunci când adevărul și conștiința sunt împinse la margine, oamenii rămân singuri în fața nedreptății și a lipsurilor. Însă v-am spus deja, noi nu suntem singuri”, a spus Georgescu.

Într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu explicat că Eminescu nu este doar o figură istorică, ci un reper viu al culturii și conștiinței românești.

„Eminescu a spus adevărul chiar și atunci când adevărul a durut. Este esența identității noastre culturale și treapta prin care poporul român a pășit către universalitate fără a se pierde pe sine. Despre Eminescu nu vorbim la timpul trecut, spunem este, nu a fost, pentru că este viu prin limba, ideile și exigența morală pe care ni le-a lăsat”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu a declarat, de altfel, că valorile creștine, familia și responsabilitatea față de copii sunt esențiale pentru supraviețuirea națională a României.

„În acest gol moral s-au adunat astăzi ura și polarizarea, iar o nedreptate rămasă fără răspuns a rupt încrederea, a paralizat conștiințele și a născut ostilitate.”, a explicat el.

Fostul candidat a făcut și o paralelă între conștiința umană și importanța operei eminesciene, despre care a afirmat că „înseamnă să știi în inima ta ce este drept, chiar și atunci când îți este greu. Într-un asemenea timp, Eminescu nu este o simplă comemorare, ci o măsură sigură a conștiinței și a culturii române.”

El a afirmat că respectul pentru valorile culturale și spirituale trebuie să înceapă „jos, de la familie, școală, biserică și în felul în care ne vorbim unii altora”, iar uitarea de sine și sacrificarea conștiinței pentru „avantaje trecătoare” sunt pericole pentru identitatea națională.

„Cultura nu începe sus, ci jos. Valorile sunt relativizate, uniformizarea amenință identitatea, dar credința în Dumnezeu și moștenirea eminesciană rămân esențiale pentru supraviețuirea noastră ca popor. Națiune fără cultură și fără conștiință istorică nu își pierde doar trecutul, își pierde destinul.”, a spus Georgescu.