Incendiu în cabina unei barje în Portul Constanța

Un incendiu a izbucnit marți seara în cabina unei barje în Portul Constanța. Intervin pompierii cu mai multe autospeciale.
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
27 ian. 2026, 19:12, Social

Potrivit ISU Constanța, incendiul a izbucnit în cabina unei barje trasă la mal în Portul Constanța, la Dana 96.

La fața locului intervin pompierii cu trei autospeciale cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

Nu au fost înregistrate victime, conform pompierilor.

Intervenția este în desfășurare.

Nu este unicul incendiu din ultimele luni în Postul Constanța.

În noiembrie 2025, flăcările au afectat instalația de încărcare a navelor în Dana 80. Nu au fost victime, dar au ars banda transportoare și două filtre ale macaralei. De asemenea, în mai anul trecut aproximativ 800 de tone de deșeuri feroase au ars într-un incendiu în Portul Constanța Sud–Agigea.

