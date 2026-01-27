Incendiu în cabina unei barje în Portul Constanța

Potrivit ISU Constanța, incendiul a izbucnit în cabina unei barje trasă la mal în Portul Constanța, la Dana 96.

La fața locului intervin pompierii cu trei autospeciale cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

Nu au fost înregistrate victime, conform pompierilor.

Intervenția este în desfășurare.

Nu este unicul incendiu din ultimele luni în Postul Constanța.

În noiembrie 2025, flăcările au afectat instalația de încărcare a navelor în Dana 80. Nu au fost victime, dar au ars banda transportoare și două filtre ale macaralei. De asemenea, în mai anul trecut aproximativ 800 de tone de deșeuri feroase au ars într-un incendiu în Portul Constanța Sud–Agigea.