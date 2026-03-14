Iași: Pompierii au intervenit timp de nouă ore pentru stingerea unui incendiu. 40 de tone de furaje au ars

„În seara zilei de 13 martie 2026, la ora 20:03, pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din satul/comuna Hălăucești, județul Iași. Pompierii militari au luptat cu flăcările aproximativ 9 ore, reușind să limiteze extinderea incendiului și să protejeze bunurile din apropiere. Misiunea a fost finalizată în dimineața zilei de 14 martie 2026, la ora 05:40”, transmite ISU Iași.

În cadrul intervenției, autoritățile au mobilizat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru transport apă, și ca personal, 13 pompieri militari au fost dislocați.

De asemenea, primăria comunei a pus pompierilor la dispoziție un buldoexcavator care a fost folosit pentru împrăștierea furajelor în vederea stingerii focarelor ascunse.

„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la aproximativ 100 de baloți de furaje, existând risc de propagare la bunurile din apropiere și la vegetația uscată din zonă, în condiții de vânt, care favorizau extinderea flăcărilor”, se mai arată în informare.

În urma intervenției au ars aproximativ 40 de tone de furaje, iar alte 10 tone au fost afectate.

De asemenea, stingerea incendiului a fost susținută și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Hălăucești.