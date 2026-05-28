Tragedie în Kenya: 15 eleve au murit într-un incendiu izbucnit la un internat

Incendiul a izbucnit în jurul orei 1:00 dimineața într-un dormitor al școlii Utumishi din Nakuru, aflat la 120 de kilometri de capitala Nairobi, notează The Independent.

Flăcările s-au extins rapid, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a controla incendiul și pentru a evacua celelalte eleve din campus.

Potrivit bilanțului preliminar, cel puțin 15 copii și-au pierdut viața. Numărul răniților încă nu este cunoscut, anunță autoritățile locale.

„Este o situație dureroasă și tristă”, a declarat șeful poliției, Masoud Mwinyi.

Kenya s-a confruntat și în trecut cu tragedii similare. Cel mai grav incendiu școlar din istoria recentă a țării a avut loc în 2001, când 67 de elevi au murit într-un internat din Machakos.

În 2024, un alt incendiu izbucnit într-o școală din centrul țării a provocat moartea a 21 de elevi, determinând autoritățile să declare trei zile de doliu național.