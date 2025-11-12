România, prinsă în capcana pensiilor speciale: 17 miliarde de lei cheltuite în 2024. Cât riscăm să pierdem din PNRR

Reforma promisă pentru a rezolva această problemă rămâne blocată, punând România în pericol de a pierde sute de milioane de euro din fondurile europene. Conform cifrelor oficiale, cei 17 miliarde de lei alocați în 2024 reprezintă o creștere dramatică față de cei 6,3 miliarde de lei cheltuiți în 2016.

Fostul ministru de finanțe Claudiu Năsui a subliniat că pensiile speciale sunt ajustate automat în funcție de inflație și de creșterile salariale din sectoarele respective, contribuind la haosul din sistem. În timp ce pensia medie în România este de 2.770 de lei, cifrele Ministerului de Interne arată o pensie medie care depășește 8.000 de lei, persoanele pensionându-se încă de la vârsta de 50 de ani.

La nivel național, în octombrie 2025, aproape 4,7 milioane de persoane primesc pensii, mai mult de jumătate dintre acestea trăind cu mai puțin de 3.000 de lei pe lună. În contrast puternic, un grup select de beneficiari de pensii speciale consumă resurse fiscale echivalente cu o parte considerabilă din PIB-ul țării.

Avertismentul ministrului Investițiilor

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor, a avertizat că România ar putea pierde 230 de milioane de euro din Fondul de redresare și reziliență (PNRR) dacă reforma privind pensiile magistraților nu va fi implementată până la sfârșitul lunii noiembrie. Agravând întârzierea, Curtea Constituțională a respins versiunea actuală a legii, stipulând necesitatea aprobării Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), un proces care ar putea amâna punerea în aplicare a reformei până în 2046.

În consecință, România se află într-un moment critic, prinsă între presiunile externe din partea Bruxelles-ului și interesele interne bine înrădăcinate. Următoarele săptămâni vor fi decisive în determinarea soartei unei reforme cruciale nu numai pentru bugetul național, ci și pentru consolidarea încrederii publicului în echitatea sistemelor statului.