Americanii vor ca europenii să relaxeze restricțiile privind importurile unui produs din Belarus

Americanii cer Ucrainei și țărilor din UE să relaxeze restricțiile privind importurile de potasiu din Belarus, potrivit Bloomberg.

Washingtonul consideră că relaxarea sancțiunilor asupra acestui ingredient cheie pentru fertilizatori ar putea ajuta la îndepărtarea Belarus de Rusia și la îmbunătățirea legăturilor occidentalilor cu Minsk.

Belarus este un exportator major de potasiu. Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina și de impunerea de sancțiuni, țara exporta potasiu în valoare de 2,5 miliarde de dolari. Exportul se făcea prin ţările baltice.

Importurile de potasiu și îngrășăminte pe bază de potasiu din Belarus sunt strict interzise în Uniunea Europeană din cauza sancțiunilor impuse ca răspuns la implicarea Minskului în invadarea Ucrainei.