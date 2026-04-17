Brașov: Palatul Administrativ, clădire cu risc seismic, va fi reabilitat cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării

„În urma demersurilor realizate de Consiliul Judeţean la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ministrul Cseke Attila a emis Ordinul nr. 429/08.04.2026, care prevede includerea proiectelor «Reabilitare Palat Administrativ B-dul Eroilor nr. 5 Braşov» şi «Consolidare, modificare, reabilitare, reparare Corp B Mârzescu; extindere ieşire urgenţă» în Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS)”, a transmis vineri Consiliul Judeţean Braşov.

Potrivit Consiliului Judeţean Braşov, în prezent sunt în curs de elaborare caietele de sarcini necesare lansării procedurilor de achiziţie pentru realizarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor la ambele obiective.

Investiții de aproape 260 de milioane de lei

Valoarea estimată a reabilitării Palatului Administrativ se ridică la 198,6 milioane de lei (cu TVA), în timp ce modernizarea Corpului B Mârzescu este evaluată la aproximativ 60,1 milioane de lei (cu TVA).

Durata de realizare este de 24 de luni pentru fiecare proiect.

Palatul Administrativ găzduiește Consiliul Județean și Instituția Prefectului, în timp ce Corpul B Mârzescu adăpostește secții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență și ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase.

„Modernizarea infrastructurii imobiliare din patrimoniul judeţului Braşov este prioritară. Cele două imobile sunt extrem de importante (…) Marea provocare privind aceste proiecte a fost găsirea finanţării. În urma expertizelor exectuate, cele două imobile se încadrează în gradul seismic II, astfel că au putut fi incluse în Programul naţional gestionat de Ministerul Dezvoltării, ceea ce ne asigură fondurile necesare implementării lucrărilor. Sunt bucuros pentru acest succes de etapă şi vreau le mulţumesc tuturor specialiştilor, atât din cadrul executivului judeţean, cât şi de la MDLPA, pentru sprijinul acordat”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Din punct de vedere procedural, autoritatea judeţeană este obligată ca într-un interval de maximum doi ani să obţină autorizaţia de construire pentru ambele obiective, cu toate acordurile şi avizele prevăzute, după care se vor semna contractele de finanţare a execuţiei lucrărilor, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.