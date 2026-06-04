Urs cocoțat pe un stâlp de electricitate în Brașov

Imaginile zilei vin din Brașov, unde un urs a fost filmat în timp ce se cățăra pe un stâlp de electricitate, spre amuzamentul oamenilor adunați în jur cu telefoanele mobile pregătite să surprindă scena.

Publicația Brașov Știri, care a distribuit imaginile, atrage însă atenția că aparițiile tot mai frecvente ale urșilor în comunitățile umane nu mai reprezintă de mult o raritate, ci un fenomen care poate degenera rapid în situații periculoase.

Banalizarea ursului în Brașov

În imagini, animalul apare urcat pe stâlp, aparent dezorientat, în timp ce mai mulți oameni comentează și filmează de la mică distanță.

La un moment dat, ursul coboară și părăsește zona.

În ultimii ani, județul Brașov s-a confruntat tot mai des cu prezența urșilor în cartiere, pe străzi sau în apropierea locuințelor, autoritățile avertizând în repetate rânduri că apropierea de animale sălbatice pentru fotografii sau filmări poate avea consecințe grave.

Scena, tratată de mulți dintre cei prezenți ca un moment spectaculos pentru rețelele sociale, arată cât de obișnuită a devenit prezența urșilor în zonele locuite și cât de ușor este ignorat pericolul real pe care îl poate reprezenta un animal sălbatic aflat în stres.