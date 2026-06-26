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Urs găsit în containerul de gunoi al unui spital din Brașov. A fost împușcat

Un urs a fost împușcat vineri în Brașov, după ce a fost găsit în containerul de gunoi al unui spital din localitate și nu a răspuns la semnalele acustice și luminoase de îndepărtare.
Urs găsit în containerul de gunoi al unui spital din Brașov. A fost împușcat
Cosmin Pirv
26 iun. 2026, 15:28, Social
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Prezența ursului a fost semnalată în jurul orei 11.50, printr-un apel la 112.

Acesta se afla în curtea Spitalului Sf. Constantin din Brașov.

Echipa de intervenție deplasată la fața locului a folosit mijloace acustice și luminoase pentru a îndepărta ursul, dar acesta nu a răspuns.

Ursul era în containerul de deșeuri din incinta spitalului.

S-a luat decizia împușcării, care a fost pusă în aplicare de reprezentanții fondului cinegetic.

Specailiștii susțin că este vorba de o uroaică de 2-3 ani, a cărei prezență a mai fost semnalată în cimitirul din Noua.

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