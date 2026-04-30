România, pe locul 49 la nivel global la libertatea presei, un progres față de anul trecut

Ioana Târziu
30 apr. 2026, 16:02, Social

Organizația Reporteri Fără Frontiere a publicat, joi, raportul anual ce prezintă libertatea presei la nivel mondial.

România a urcat pe locul 49, ceea ce reprezintă un progres, în comparație cu locul 55 înregistrat în 2025. În raport, este prezentat faptul că România este o țară cu un peisaj mediatic divers și relativ pluralist, unde se pot realiza investigații de interes public cu impact puternic.

Însă, lipsa de transparență în finanțarea mass-media, cu privire la fondurile publice ale partidelor politice, precum și dificultățile de pe piață, duc la o încredere scăzută a publicului în mass-media, mai arată raportul.

Libertatea presei la nivel mondial, la cel mai scăzut nivel

La nivel global, libertatea presei e în declin, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani, arată France 24. Factorii care motivează acest declin includ atacurile „sistematice” ale președintelui american Donald Trump asupra presei și acțiunile din Arabia Saudită, unde un jurnalist a fost executat în 2025.

„Pentru prima dată în istoria de 25 de ani a indicelui, mai mult de jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile «dificile» sau «foarte grave» pentru libertatea presei”, a declarat ONG-ul, potrivit aceleiași surse.

Norvegia, în topul clasamentului

Norvegia se află pe primul loc în clasament, cu o libertate a presei protejată de cadrul juridic, în timp ce la capătul opus se află Eritreea, unde nu există deloc instituții media independente. Țara din Africa este cunoscută pentru detenția jurnaliștilor, iar președintele Issayas Afeworki este vinovat de crime împotriva umanității, se mai arată în raportul RSF.

 

 

