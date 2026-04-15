Brașovul se pregătește pentru Parada Junilor. Restricții de circulație pe traseu

Brașovul intră în atmosfera de sărbătoare înaintea unuia dintre cele mai importante evenimente tradiționale ale orașului, Parada Junilor, care va avea loc duminică și va aduce „zeci de mii de brașoveni și turiști” în centrul istoric și pe traseul coborârii călare din cartierul istoric Șchei către zona de agrement Pietrele lui Solomon.

Trafic restricționat în centrul orașului

În pregătirea evenimentului, autoritățile au stabilit și restricții de circulație. Primarul George Scripcaru a precizat că planul de mobilitate a fost finalizat și că măsurile sunt necesare pentru buna desfășurare a paradei și pentru siguranța participanților și a publicului. Acesta a cerut șoferilor să elibereze traseul paradei și să nu parcheze în zonele vizate în dimineața evenimentului, avertizând că autoturismele lăsate neregulamentar vor fi ridicate.

„Fac un apel către toți deținătorii de autovehicule din această zonă să elibereze traseul și să nu parcheze mașinile, indiferent dacă sunt personale sau de serviciu, începând de duminică dimineața”, a transmis edilul Brașovului.

În caz contrar, autoturismele vor fi ridicate de echipele Primăriei, au menționat autoritățile brașovene.

Acces limitat pentru riverani

Restricțiile vor fi introduse progresiv în cursul dimineții de duminică, pe măsură ce alaiul Junilor pornește din centrul orașului către punctul final al paradei, iar circulația va fi oprită temporar pe principalele artere ale traseului. De asemenea, mai multe parcări din zona centrală vor fi închise pe durata desfășurării evenimentului.

Riveranii vor avea acces controlat în anumite intervale, înainte de începerea paradei și după trecerea coloanei de juni.

Apel la prudență în preajma cailor

Parada Junilor va debuta în prima parte a zilei și va urma traseul tradițional până în zona de agrement de la Pietrele lui Solomon, unde sunt așteptați mii de spectatori.

Reprezentanții celor șapte cete de juni au subliniat importanța evenimentului pentru identitatea locală și au făcut apel la public să respecte regulile de siguranță, în special să evite apropierea de cai în timpul deplasării alaiului.

Tradiție veche de secole în Brașov

Parada Junilor marchează simbolic coborârea tinerilor din cartierul istoric Șchei în centrul vechi al orașului. Manifestarea are origini în tradițiile comunității românești din Șcheii Brașovului și era legată de afirmarea identității și a coeziunii acestei comunități, care trăia în afara vechii cetăți a orașului.

Evenimentul îmbină elemente de ceremonial, costume tradiționale și defilări călare, fiind considerat una dintre cele mai reprezentative manifestări culturale ale orașului și un punct major de atracție pentru turiști.