România intră în liga tehnologiei viitorului: primul calculator cuantic din Europa Centrală și de Est va fi instalat la Iași

România face un pas decisiv în domeniul calculului cuantic prin instalarea sistemului IBM Quantum System Two, care va fi găzduit la Iași, în campusul FreeYa Mind, începând cu luna octombrie 2026, notează Libertatea.

Proiectul a fost inițiat de antreprenorul Cristian Berariu și transformă zona Bucium într-un punct strategic pe harta tehnologiilor de vârf. În prezent, infrastructura oferă deja acces de la distanță cercetătorilor și companiilor interesate să testeze algoritmi cuantici.

De ce este important pentru România

Dincolo de performanța tehnologică, instalarea unui astfel de sistem răspunde unei provocări majore de securitate națională, legată de criptografia post-cuantică.

Sistemele actuale de criptare, care protejează tranzacțiile bancare și comunicațiile guvernamentale, riscă să devină vulnerabile înainte de finalul acestui deceniu. În acest context, tranziția către standarde de securitate „quantum-safe” poate dura până la 15 ani.

Prezența unui sistem IBM Quantum System Two în România permite dezvoltarea unor soluții de protecție direct pe infrastructură locală, în conformitate cu planurile Comisiei Europene pentru anul 2026.

Impact în știință și industrie

Tehnologia cuantică promite o schimbare majoră în modul de procesare a datelor. Spre deosebire de computerele clasice, sistemele cuantice pot analiza simultan un volum foarte mare de variabile.

Această capacitate are aplicații directe în optimizarea rețelelor energetice, în logistica complexă și în cercetarea medicală. Simularea interacțiunilor moleculare avansate poate accelera descoperirea de noi tratamente, într-un domeniu în care Europa și Statele Unite investesc deja miliarde de euro.

Parteneriate pentru formarea specialiștilor

Dezvoltarea acestui hub tehnologic este susținută și de mediul academic. Universitatea Politehnica București s-a alăturat parteneriatului existent cu universitățile din Iași și Cluj.

Colaborarea dintre sectorul privat și universități are ca obiectiv formarea primei generații de specialiști români în programare cuantică, esențială pentru tranziția digitală a industriei după anul 2030.

Calendar și miză strategică

Instalarea fizică a sistemului IBM la Iași este programată pentru toamna anului 2026. Proiectul poziționează România ca furnizor de capacitate de calcul avansată pentru flancul estic al Uniunii Europene.

Participarea reprezentanților sistemului financiar și ai Ambasadei Statelor Unite la lansare evidențiază nu doar importanța tehnologică, ci și dimensiunea strategică și diplomatică a acestui proiect, într-un context în care suveranitatea digitală devine o prioritate la nivel european.