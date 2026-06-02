Un obiectiv important din Europa introduce taxă de intrare pentru turiști

Catedrala din Köln va introduce, din iulie, o taxă de intrare de 12 euro pentru turiștii care vor să viziteze celebrul obiectiv din vestul Germaniei, conform dpa.

Catedrala a precizat că banii obținuți din noua taxă vor fi folosiți pentru lucrări de întreținere și conservare a clădirii care datează din secolul al XIII-lea.

În prezent, intrarea în catedrala gotică este gratuită, în timp ce persoanele care vor să urce într-una dintre turle plătesc o taxă de 8 euro.

Catedrala catolică din centrul orașului Köln, aflată chiar lângă râul Rin și gara principală, este unul dintre cele mai vizitate obiective din Germania, atrăgând anual 6 milioane de vizitatori.

Decizia a stârnit nemulțumiri

Catedrala a stârnit nemulțumiri după ce a anunțat, în luna martie, că va introduce o taxă de intrare.

Susținătorii măsurii au arătat că obiective similare din Europa, precum Catedrala din Milano sau Catedrala St Paul din Londra, percep taxe de intrare de ani de zile.

Totuși, alte biserici catolice de amploare similară rămân gratuite, inclusiv Notre-Dame din Paris și Bazilica Sfântul Petru din Vatican.

Credincioșii care vor intra în biserică prin poarta nordică vor putea să se roage într-o zonă special amenajată, fără să plătească taxa, care va fi percepută la poarta vestică, a transmis catedrala.

Administratorii au precizat că nu vor exista controale pentru a verifica dacă persoanele care intră pe la poarta nordică merg, într-adevăr, să se roage.