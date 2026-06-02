Ordin CNAS după disfuncționalitățile PIAS: Furnizorii pot raporta și deconta serviciile acordate offline, până la remedierea platformei

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a emis un ordin prin care permite validarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale acordate offline în luna mai 2026, pe fondul disfuncționalităților înregistrate la Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Potrivit documentului, furnizorii de servicii medicale vor putea transmite în sistem, în vederea decontării, activitățile desfășurate în perioada 1-31 mai 2026, chiar dacă acestea au fost acordate offline din cauza problemelor tehnice ale platformei.

Ce prevede Ordinul

Măsura vizează atât serviciile medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât și programele naționale curative.

Ordinul prevede că datele aferente serviciilor acordate în luna mai vor putea fi încărcate în PIAS până la termenul de raportare a activității pentru luna respectivă, pentru a permite decontarea acestora de către casele de asigurări de sănătate.

Regula de validare e suspendată temporar, până la remedierea platformei

De asemenea, CNAS suspendă temporar regula de validare potrivit căreia serviciile medicale trebuie semnate cu cardul de sănătate, pentru perioada 1-31 mai 2026, având în vedere problemele de funcționare ale platformei informatice.

Măsura are scopul de a evita blocarea plăților către furnizorii de servicii medicale și de a asigura continuitatea acordării asistenței medicale pentru pacienți, în contextul dificultăților tehnice care au afectat sistemul informatic al asigurărilor de sănătate.